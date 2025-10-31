Haberler

Susurluk'ta Kayalıklarda Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı
Güncelleme:
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan iki kişi, itfaiye ve jandarma ekiplerince güvenli bir şekilde kurtarıldı. Düşme sonucu hafif yaralanan şahıslar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Kocapınar Mahallesi Çaylak Şelalesi civarındaki kayalık alanda yürüyüş yapan B.T. ile R.K, kayalıklardan düşerek mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Susurluk İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen kayalıklardan düşen 2 kişiyi güvenli bölgeye çıkardı.

Düşmenin etkisiyle hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Haberler.com
