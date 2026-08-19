Diyarbakır'da Tehlikeli Yolculuk: Açılır Tavandan Çıkan Çocuklar Kamerada

DİYARBAKIR'da sürücüsünün trafikte makas attığı otomobildeki 2 çocuğun açılır tavandan çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuk, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, dün Diyarbakır-Ergani kara yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, trafikte hızla ilerleyerek araçların arasından makas attı. Bu sırada otomobilde bulunan 2 çocuk, açılır tavandan dışarı çıkarak yolculuk yaptı. O anlar, trafikteki başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı