Suruç'ta Yorgun Mermiyle Hayatını Kaybeden Genç İçin Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bisiklet sürerken başına yorgun mermi isabet eden Sami Yusuf Kaya'nın ölümüyle ilgili olarak silahı kullanan F.K. isimli şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, 1 Haziran'da ilçedeki Barış Parkı'nda bisiklet sürdüğü sırada başına yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Kaya'nın ölümüne ilişkin yaptığı soruşturma kapsamında, silahı kullanan kişinin F.K. olduğunu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından olaya ilişkin 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
Haberler.com
