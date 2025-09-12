Suruç'ta Yorgun Mermiyle Hayatını Kaybeden Genç İçin Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bisiklet sürdüğü sırada başına yorgun mermi isabet eden Sami Yusuf Kaya'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, 1 Haziran'da ilçedeki Barış Parkı'nda bisiklet sürdüğü sırada başına yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Kaya'nın ölümüne ilişkin yaptığı soruşturma kapsamında, silahı kullanan kişinin F.K. olduğunu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından olaya ilişkin 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.