Suruç'ta Motosiklet-Camyonet Çarpışması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 23 yaşındaki Müslüm Şimşek hayatını kaybetti. Olay sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Müslüm Şimşek (23) idaresindeki motosiklet, Bostancılar Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen A.Z. yönetimindeki 63 YP 987 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Şimşek, kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü A.Z. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel