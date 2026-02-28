Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Suriye, Hava Sahasını 12 Saatliğine Kapattı

Güncelleme:
Suriye Sivil Havacılık Otoritesi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası hava sahasını 12 saatliğine kapattığını açıkladı. Karar, 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

(ANKARA) - Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Otoritesi, Suriye hava sahasının bugün saat 12.00'den itibaren 12 saatliğine kapatıldığını duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a sabah başlattıkları saldırının ardından Suriye, hava sahasını kapattığını bildirdi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Otoritesi, Suriye hava sahasındaki güney hava koridorlarının uçak trafiğine geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Karar, bugün Şam saatiyle öğlen saat 12.00'den itibaren 12 saat süreyle geçerli olacak.

