Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den gelen "ilişkileri normalleştirme" çağrısına yanıt verdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesinin, güvenlik, emniyet ve istikrarın temeli olan 2011 öncesi duruma dönülmesine bağlı olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Suriye ve Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terörist gruplarla mücadelede arzu edilen sonuçların elde edilmesi için net temellere dayanması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN'IN NORMALLEŞME ÇAĞRISINA SURİYE'DEN YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik geçtiğimiz günlerde Beşar Esed'a çağrı yaparken, Suriye'den beklenen yanıt geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "normalleşme" çağrısını olumlu karşıladıkları vurgulandı.

"DURUMU İYİLEŞTİRMEK İÇİN ORTAYA KONAN GİRİŞİMLERE İSTEKLİYİZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye Arap Cumhuriyeti her zaman bir yanda halklar, diğer yanda Suriye ve ülkelerine zarar veren hükümetlerin politika ve uygulamaları arasında net bir ayrım yaptığını, bunun da olgu ve olaylarla kanıtlandığını hatırlatmak ister. Suriye Arap Cumhuriyeti her zaman devletlerin çıkarlarının çatışma ya da düşmanlığa değil, aralarındaki sağlıklı ilişkilere dayandığına inanmıştır. Bu temelde Suriye, durumu iyileştirmek için ortaya konan çeşitli girişimlere olumlu yaklaşmaya istekli olmuştur.

Aynı bağlamda Suriye, Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltmeye yönelik girişimleri ele almış ve bu girişimlerin sonucunun medyatik bir hedef değil, mevcut gerçeklere ve iki ülke arasındaki ilişkileri düzenleyen belirli ilkelere dayalı, egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde, güvenlik ve istikrarlarını tehdit eden ve iki ülke ve halkların ortak çıkarlarına hizmet eden her şeye karşı koyan amaca yönelik bir yol olduğuna inanmaktadır.

"SURİYE TOPRAKLARINDA BULUNAN YASA DIŞI GÜÇLER ÇEKİLMELİ"

Suriye Arap Cumhuriyeti, bu yöndeki her türlü girişimin, iki ülke arasındaki ilişkilerin normal seyrine dönmesi ve en önemlisi de Suriye topraklarında yasa dışı olarak bulunan güçlerin çekilmesi ve sadece Suriye'nin değil Türkiye'nin de güvenliğini tehdit eden terörist gruplarla mücadele edilmesi gibi arzu edilen sonuçların elde edilmesi için net temellere dayanması gerektiğini vurgulamaktadır.

"İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ 2011 ÖNCESİ DURUMA DÖNÜLMESİNE BAĞLI"

Suriye Arap Cumhuriyeti, Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltmek için samimi çaba sarf eden kardeş ve dost ülkelere teşekkür ve takdirlerini ifade ederken, iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesinin, iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesi duruma dönülmesine bağlı olduğunu vurgulamaktadır."

ERDOĞAN: YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATALIM İSTİYORUZ

Erdoğan son olarak NATO Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Sayın Esed'e 'ya ülkeme gel ya da üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı 2 hafta önce yaptım ve bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanı'mı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.