Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İstanbul'da ABD'li Barrack ile işbirliğini görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İstanbul'da ABD'li Barrack ile işbirliğini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'li Temsilci Thomas Barrack ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra ortak ilgi alanındaki dosyalarda işbirliği, güvenlik ve istikrarı destekleme çabaları ele alındı.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile İstanbul'da bir araya geldi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya uygulaması üzerinden görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Şeybani ile Barrack'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Şeybani ile Barrack'ın Suriye ile ABD'nin "ortak ilgi alanına giren çeşitli dosyalarda işbirliği ve koordinasyon perspektiflerini, ayrıca güvenlik ve istikrarı destekleme yönünde yürütülen çabaları" görüştükleri kaydedildi.