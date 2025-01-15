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Suriye'de Devrik Askerlere Yönelik Operasyonlar

Suriye'de Devrik Askerlere Yönelik Operasyonlar
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Suriye'de Genel Güvenlik İdaresi, devrik Baas rejimi askerlerine yönelik silah teslimi için operasyonlar düzenledi. Şam ve Hama illerinde yapılan bu işlemler, yeni yönetimin genel af ilanından sonra uzlaşı merkezleri aracılığıyla gerçekleşiyor.

Suriye'de Genel Güvenlik İdaresi, başkent Şam ve Hama illerinde silahlarını teslim etmeyen devrik Baas rejimi askerlerine yönelik operasyon düzenledi.

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, güvelik operasyonları Şam'ın Meşru Dummar ve Dimas mahalleleri ile Hama'nın Kamhane, Eruz ve Hattab bölgelerinde yapıldı.

Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından genel af çıkaran yeni yönetim, birçok ilde uzlaşı merkezleri açarak devrik rejim unsurlarından belli bir süreye kadar silahlarını teslim etmelerini istemişti.

Genel Güvenlik İdaresi son günlerde Tartus, Humus ve Lazkiye illerinde de uzlaşı çağrıları yapmış ve silahlarını teslim etmeyi kabul etmeyen eski rejim unsurlarına yönelik geniş çaplı benzer operasyonlar düzenlemişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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