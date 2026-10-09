Haberler

Suriye'de Cdeydet Yabus Sınır Kapısı'nda 524 bin Captagon hap ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genel Limanlar ve Gümrük İdaresi, Cdeydet Yabus Sınır Kapısı'nda son 48 saatte 524 bin Captagon hap ele geçirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kasım 2024'ten beri Suriye genelindeki operasyonlarda 700 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurmuştu.

Suriye'nin Lübnan sınırındaki Cdeydet Yabus Sınır Kapısı'nda, yaklaşık 524 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.?

Genel Limanlar ve Gümrük İdaresinden yapılan açıklamada konuyla ilgili bilgi verildi.

Ekiplerin son 48 saatte söz konusu sınır kapısından ülkeye sokulmaya çalışılan 524 bin "Captagon" hap ele geçirdiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ülkesinin sınırı aşan suç örgütlerine yönelik operasyonlarına değinerek, Kasım 2024'ten beri Suriye genelinde yürütülen operasyonlarda 700 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış

Çöken binayla ilgili isyan ettiren rapor! 5 kişi göz göre göre ölmüş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti

Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti
Güllü ve Erol Köse'nin ardından Sezen Taş! Üç ölümün ortak noktası: Yüksekten düşme

Güllü, Erol Köse, Sezen Taş... Üç acı ölümde aynı detay!
Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar günü! Tuğyan'ın avukatı adliyeye korumalarla geldi

Güllü davasında dikkat çeken ayrıntı! Tuğyan'ın avukatı korumalarla geldi
Bağdat Caddesi'nde ilginç görüntü! Gündüz vakti çeşmede duş aldı

Bağdat Caddesi'nde şaşkına çeviren görüntü
Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık işin içine devletimiz girdi

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık devlet....
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hattı açtı: İki il arası 1,5 saate düşecek
Fuat Oktay, Afgan öğrencilerle Meclis'te bir araya geldi

Afgan öğrenciler Meclis'te: Sizler misafir değil, ev sahibisiniz