Suriye'de Cdeydet Yabus Sınır Kapısı'nda 524 bin Captagon hap ele geçirildi

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Suriye'nin Lübnan sınırındaki Cdeydet Yabus Sınır Kapısı'nda, yaklaşık 524 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.?

Genel Limanlar ve Gümrük İdaresinden yapılan açıklamada konuyla ilgili bilgi verildi.

Ekiplerin son 48 saatte söz konusu sınır kapısından ülkeye sokulmaya çalışılan 524 bin "Captagon" hap ele geçirdiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ülkesinin sınırı aşan suç örgütlerine yönelik operasyonlarına değinerek, Kasım 2024'ten beri Suriye genelinde yürütülen operasyonlarda 700 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA