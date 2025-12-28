Suriye Sosyal İşler Bakanı Kabavat'tan Noel mesajı Açıklaması

Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Noel dolayısıyla yaptığı paylaşımda, ülkedeki tüm vatandaşlar için "umut, barış ve yeniden doğuş" temenni etti.

Kabavat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Yücelik Allah'a olsun. Yeryüzünde huzur yayılsın ve insanlar arasında sevgi hakim olsun. Bayramın sevgi ve birlik ortamında geçmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

"Bayram döneminin, sevinçte buluşma, kalpleri umutla açma ve birlikte daha güzel günler kurma zamanı" olduğunu belirten Kabavat, ülkeye geri dönen Suriyelilere ilişkin şunları ifade etti:

"Gurbetten dönen birçok evladımızı sevgiyle karşıladık. Gerçek sevinç yeniden sokaklarımıza ve evlerimize döndü. Sokaklarımız artık boş değil vatan evlatlarıyla doldu."

Bakan Kabavat, kamplarda yaşayan siviller için "Siz kalbimizdesiniz, gözümüzdesiniz. Evleriniz bizim omuzlarımızdaki emanettir. Tüm zorluklara rağmen sabrınızdan güç alıyoruz." dedi.

Gelecek döneme yönelik beklentilerini ifade eden Kabavat, "daha sıcak, daha onurlu ve tüm Suriyelilere güvenli yuvalar sunan bayramlar" diledi.

Kabavat, zorla yerinden edilen veya gurbetten dönemeyen Suriyelilere, "Yeriniz hep saklı. Sizi bekliyoruz; sizinle ve sizin için sevinmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Noel'in sevgi ve barış, Suriye için umudun mesajı" olduğunu belirten Kabavat, ülkenin yeniden inşa sürecine ilişkin, "Kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm illerde; tüm kimlik ve inançlarla birlikte hareket etme" çağrısında bulundu.

Kabavat, ayrıca "Hepiniz mutlu olmayı hak ediyorsunuz. Yılların acısından sonra sevinin. Herkes için yeni bir doğuş, yeni bir başlangıç olsun." dedi.