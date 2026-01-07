Haberler

Suriye Ordusu, Halep'teki Sdg Mevzilerini Meşru Hedef İlan Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Arap Ordusu, Halep'teki Suriye Demokratik Güçleri'ne ait askeri mevzilerin meşru hedefler olduğunu açıkladı. SDG'nin sivillere yönelik saldırılarının artması nedeniyle alınan bu karar, bölgedeki askeri operasyonların kapsamlı olacağı anlamına geliyor. Ayrıca, sivillerin güvenli tahliyesi için iki insani koridor açıldı.

(ANKARA) – Suriye Arap Ordusu Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde bulunan Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ait tüm askeri mevzilerin Suriye Arap Ordusu için meşru askeri hedefler olarak değerlendirileceğini açıkladı.

Suriye Ordusu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu kararın SDG'nin Halep'in bazı mahallelerine yönelik saldırılarını artırması ve sivillere karşı "çok sayıda katliam" gerçekleştirdiği iddialarının ardından alındığı belirtildi. Açıklamada, bölgedeki SDG güvenlik noktalarına yönelik askeri operasyonların kapsamlı olacağı vurgulandı.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivillere de acil çağrıda bulunulan açıklamada, SDG mevzilerinden derhal uzak durmaları gerektiği, can güvenliği için çatışma bölgelerine yaklaşmaları gerektiği bildirildi.

Öte yandan, sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebilmesi amacıyla iki insani koridorun açıldığı duyuruldu. Açıklamaya göre, bölge halkının yakından tanıdığı El-Awariz Geçidi ile El-Zuhur Caddesi üzerindeki geçiş noktaları, saat 15.00'e kadar "güvenli insani koridor" olarak kullanılabilecek.

Suriye Arap Ordusu, sivillerin bu koridorları kullanarak çatışma alanlarından uzaklaşmalarının önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu

AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu
Görüşmeler başladı! Szymanski Fenerbahçe'den gidiyor

Görüşmeler başladı! Takımdan ayrılıyor
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

Trump'ın torunundan özel hayat itirafı: Gizli Servis'e bilgi veriyorum