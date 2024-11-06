Sürdürülebilir Tabiat Dostu Çocuk Festivali İstanbul'da Gerçekleşti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) işbirliğinde "Sürdürülebilir Tabiat Dostu Çocuk Festivali" düzenlendi.

İMÜ Güney Kampüsü'nde gerçekleşen festivale, anaokulundan liseye kadar 31 okuldan öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Festivalde çocuklara sürdürülebilir yaşam, doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırılması, temiz enerji, su projeleri ve israfı önleyici çalışmalar yapan okullardaki öğrencilerin birbirinden ilham alması amaçlandı.

35 atölyenin yer aldığı etkinlikte, yaratıcı okul tabelası yapan ekiplere ödül verildi.

Festivalde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, üniversite işbirliğini önemsediklerini, resmi ve vakıf üniversiteleriyle her alanda yakın işbirliği yaptıklarını ifade etti.

Yentür, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile düzenledikleri festivale ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yeni bir eğitim felsefesiyle bu eğitim-öğretim yılına başladık. Yeni maarif modelinin en önemli özelliği, çocuklarımıza hayat boyu lazım olacak, farkındalık oluşturacak bir yaşam kültürü kazandırmak. Bugün de çocuklarımıza küçük yaştan itibaren farkındalık oluşturmak istedik. Çünkü bu tabiatı biz gelecek kuşaklardan emanet aldık. İnsanoğlunun ihtiyaçları sınırsız ancak tabiatın kaynakları sınırlı. Çocuklarımıza bu noktada israf etmeden tüketmeyi, ihtiyacımızın dışında olanı kullanmamayı temel bir prensip olarak aşılıyoruz."

Festivalin öğrencilerin tabiat sevgisini ve çevre duyarlılığını artırdığını belirten Yentür, "Bugün burada çocuklarımızın ekolojik dengede modern yaşamla birlikte ortaya çıkan tehlikelerin farkına varmasını, bunun için gerekli önlemleri öğrenmesini hedefliyoruz. Bu sayede çocuklarımız hem tabiatı korumayı hem de büyüklerine anlamlı mesajlar vermeyi öğreniyor. İnşallah onlar bu dünyayı bizden daha yeşil ve yaşanabilir kılacaklar." diye konuştu.

"Mevcut kaynakların kıymetini bilerek büyüyeceğiz"

İMÜ Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise sanayileşme ve kalkınmanın insanı, tabiatın tamamını yok etme riskiyle karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Çelik, "'Sanayileşme' dedik, 'büyüme' dedik, 'kalkınma' dedik. Daha çok tüketip mutluluğa ulaşacağımızı düşündük. Ancak bugün var olanın tamamını kaybetme riskiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilirliği 17 temel başlık altında en önemli dünya gündemi olarak ele aldığını aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Yine kalkınacağız, büyüyeceğiz ama mevcut kaynakların kıymetini bilerek. Bu noktada daha hassas olacağız. İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak bu hassasiyetin içinde olma çabasındayız. Bu çerçevede İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle eğitim faaliyetleri, projeler ve karar alma süreçlerinde işbirliğimizi sürdüreceğiz."