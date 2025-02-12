Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı

Radara anbean yansıdı! İstanbul hava sahasında büyük kaos
Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

İşte son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri
Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi

Cani babanın yüzünde vahşetin izleri

Suluova'da Belediye Başkanlığı İstişare Toplantısı Düzenlendi

Suluova'da Belediye Başkanlığı İstişare Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suluova Belediye Başkanı Rifat Uzun, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek ilçede yapılan çalışmalar ve gelecekteki projeler üzerinde istişarelerde bulundu. Uzun, ilçenin kalkınması için işbirliği içinde yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

Suluova Belediye Başkanı Rifat Uzun başkanlığında, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

Belediye Başkanı Uzun, ilçede yapılan çalışmalar ve gelecekteki projeler hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını belirtti.

İlçenin kalkınması için atılacak yeni adımlar üzerine istişarelerde bulunarak, tüm birimlerin işbirliği içinde daha verimli çalışmalar yürüteceğini söyleyen Uzun, çalışmlara hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayarak, "İlçemizin her alanda daha iyiye gitmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına planladığımız proje ve çalışmalarımızı titizlikle hayata geçireceğiz. İlçemizin her köşesine değer katmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
img

Evde kemikleri bulunan kadının komşusundan akılalmaz sözler
img

İşte Galatasaray'ın Hollanda kafilesi
img

Yanına bir Türk daha gidiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Osimhen'in yeni takımını duyurdular! 'Nankörler' listesine girecek

Yeni takımını duyurdular! "Nankörler" listesine girecek
FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

FIFA'dan devrim gibi karar
Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! Yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküp doğalgaz tedarik edilecek

27 yıllık hayal resmen gerçekleşiyor! İşte tedarik edilecek miktar
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık

Evde kemikleri bulunan kadının komşusundan akılalmaz sözler
Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi

Yeşilçam yıldızı yığılıp kaldığı yerde 2 saat ambulans bekledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.