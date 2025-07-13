Suluova Belediyesi'nden Muharrem Ayı'na Özel Aşure İkramı

Suluova Belediyesi'nden Muharrem Ayı'na Özel Aşure İkramı
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Suluova Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Belediye Başkanı Rifat Uzun, aşurenin farklı tatların kaynaşmasıyla birlik ve beraberliği simgelediğini belirtti.

Suluova Belediyesi tarafından, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Orta Mahalle'de düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Rifat Uzun, "Muharrem ayının vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesile ile halkımıza aşure ikram etmenin sevincini yaşıyoruz. Aşurenin özelliği birçok yemişten yapılması ve farklı tatların kaynaşmasıdır. İlçemizde farklı toplum ve kültürlerin kaynaşmasıyla aşure tadında güzel bir şehirdir. Hazırlamış olduğumuz Muharrem aşuremiz tüm hemşerilerimize şifa olsun" diye konuştu.

Muharrem ayının bolluk ve bereketinin simgesi aşure olduğuna vurgu yapan Kaymakam Şafak Gürçam ise, "İçerisinde birçok tat ve ürün bulunan Aşurenin birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olsun inşallah. Kültürümüze ait önemli bir değeri yaşatmış olmak çok önemlidir" dedi.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
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