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Suluova Belediyesi İftar Programı Düzenledi

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Suluova Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Suluova 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katılanlara teşekkür eden Suluova Belediye Başkanı Rifat Uzun, ilçe protokolü ve vatandaşlar ile birlik ve beraberlik içerisinde aynı sofra etrafında ekmek ve duayı paylaşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

İlçe halkının yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayan Uzun, şunları kaydetti:

"Gönül soframıza katılımlarınız için Allah razı olsun, bu mübarek ramazan ayının bu anlamlı gününde sizlerle aynı sofrada iftar yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Rabbim ibadetlerinizi ve dualarınızı kabul etsin inşallah. Filistin, Gazze, Myammar ve dünyanın çeşitli bölgelerinde Müslüman kardeşlerimiz esaret altında, zulüm ve soykırıma uğruyor. Müslüman kardeşlerimiz hor görülüyor, ibadetlerini ve oruçlarını da yerine getiremiyorlar. Tüm dünya üzerindeki Müslümanların bu zulümlerden bir an önce kurtulmasını ve dünya genelinde barış temenni ediyoruz."

İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya'nın yaptırdığı duaların ardından Uzun, çocuklara şeker dağıttı.

Programa, Kaymakam Şafak Gürçam, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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