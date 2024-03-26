Sultangazi'de Yeni Park Hizmete Açıldı

Sultangazi Belediyesi tarafından 50. Yıl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan; içinde yürüyüş yolları, dinlenme, oyun ve fitness alanları bulunan park halkın hizmetine sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe sakinlerinin güzel vakit geçirmesi ve çocukların oynayarak enerjilerini atabilmeleri amacıyla park ile yeşil alanlara yönelik çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun tarafından 50. Yıl Mahallesi G Caddesi'ne bir park kazandırıldı. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen parkta yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, dinlenme ve fitness yerleri ile kitap kafe bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dursun, hem çocukların hem gençlerin hem de büyüklerin keyifle zaman geçirebileceği bir parkı daha ilçeye kazandırdıklarını belirterek hedeflerinin parkların ve yeşil alanların sayısını daha da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Dursun, spor ve çocuk oyun alanları içeren bu parktaki kitap kafenin de kısa sürede faaliyete geçeceğini ifade etti.