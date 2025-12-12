Sultangazi'de bir binada çıkan yangında 5. kattan düşen kişi ağır yaralandı

Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangından kaçmak isterken tutunduğu gider borusunun kırılması sonucu yere düşen yabancı uyruklu kişi ağır yaralandı.

Cebeci Mahallesi 2587. Sokak'taki 5 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dairede kiracı olarak yaşayan yabancı uyruklu bir kişi binanın dış cephesindeki gider borusundan kayarak aşağıya inmek istedi. Boruların ağırlığı taşıyamayarak kırılması sonucu 5. kattan yere düşen kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evde yaşayan ve dumandan etkilenen başka bir kişiye ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Olayı fark ettikten sonra koşarak olay yerine gittiğini ve yüksekten düşen kişinin eşiyle konuştuğunu aktaran esnaf Osman Yıldırım, "Plastik borulara sarılıyor. Kayarak aşağıya ineyim derken, plastik borular da eski ve çürük olduğundan düşüyor." dedi.

Yangın sebebiyle binada hasar meydana geldi.