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Sultangazi'de kolonlarında çatlaklar oluşan 3 katlı bina tahliye edildi

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Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde kolonlarında çatlak oluşan 3 katlı bina, belediye ekiplerince tahliye edilerek mühürlendi.

Sultangazi'de kolonlarında çatlaklar oluşan 3 katlı bina, tahliye edilerek zabıta ekiplerince mühürlendi.

50. Yıl Mahallesi 2229. Sokak'taki 3 katlı binanın kolonlarında çatlaklar oluşup ardından sesler gelmesi üzerine apartman sakinleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Sultangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı nöbetçi mühendis ile teknik ekip sevk edildi.

Uzman ekipler tarafından binada yapılan incelemelerde, taşıyıcı kolonlarda ve duvarlarda derin çatlakların oluştuğu tespit edildi.

Bunun üzerine bina tahliye edilerek zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
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