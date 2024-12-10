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Sultandağı'nda 128 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, Bir Gözaltı

Sultandağı'nda 128 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, Bir Gözaltı
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde jandarma ekipleri, sahte içki üretimi ve satışı yapan bir şüpheliyi gözaltına alarak evinde 128 litre sahte içki ve alkol yapım kitleri ele geçirdi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki bir evde 128 litre sahte içki ele geçirilmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereçine beldesinde A.B'nin evinde sahte içki üretip sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 128 litre sahte içki, 3 alkol yapım kiti ile kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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