Sultanbeyli'de Kaçan Araç Trafik Kazası Yüzünden Bir Ölü, Bir Yaralı

Sultanbeyli'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi ağır yaralandı. Kaçan sürücünün aracından kendi imkanlarıyla çıkarak polise ateş açtığı bildirildi.

Sultanbeyli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kartal'da görev yapan polis ekipleri, sürücüsü henüz belirlenemeyen ve durumundan şüphelendikleri 34 NSV 932 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı araç, Sultanbeyli ilçesi Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki kavşakta park halindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde araç içerisinde sıkışan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, ölen kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan kazaya karışan araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kaçmak isteyen ve polise ateş açan bir şüphelinin ise yaralı yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
