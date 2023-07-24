Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar Basın Mensuplarıyla Buluştu
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı'nda düzenlenen 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı programına katılarak basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uzunlar, basın mensuplarının önemli bir görev yürüttüğünü belirterek bayramlarını kutladı ve çeşitli hediyeler verdi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Uzunlar, Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı'nda, Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneğince 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.
Başkan Uzunlar, basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.
Kentte görev yapan basın mensuplarının bayramını kutlayan Uzunlar, medya mensuplarının önemli bir görev yürüttüğünü ifade etti.
Uzunlar, programa katılan dernek başkanlarına çiçek takdim ederek, basın mensuplarına çeşitli hediyeler verdi.