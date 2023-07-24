Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar Basın Mensuplarıyla Buluştu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı'nda düzenlenen 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı programına katılarak basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uzunlar, basın mensuplarının önemli bir görev yürüttüğünü belirterek bayramlarını kutladı ve çeşitli hediyeler verdi.