SÜLEYMANİYE CAMİİ'NDE ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI - Haberler

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SÜLEYMANİYE CAMİİ'NDE ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SÜLEYMANİYE Camii'nin minarelerinden birinin şerefesinden kopan parça nedeniyle zarar gören kurşun kaplı kubbenin onarım çalışmalarına başlandı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - SÜLEYMANİYE Camii'nin minarelerinden birinin şerefesinden kopan parça nedeniyle zarar gören kurşun kaplı kubbenin onarım çalışmalarına başlandı.

Dün, Fatih'te bulunan Mimar Sinan'ın kalfalık devri eseri Süleymaniye Camii'nin, minarelerinden birinin şerefesinden bir parça koptu. Kopan parça caminin kurşun kaplı kubbelerinden birinin üstüne düşerek zarar verdi. Yaşanan olayın ardından zabıta ekipleri minare etrafını güvenlik şeridiyle çevirerek kapattı. Bugün ise ekipler camii minaresinin onarımı için çalışma başlattı. Zarar gören kurşun kaplı kubbenin parçası ekipler tarafından değiştirildi. Minare şerefesinden düşen parçanın yerine yenisi yapılana kadar geçici olarak bir blok konulacağı öğrenildi. Minarenin dibinde bulunan caminin giriş kapısı ise geçici süreyle kapatıldı.

SÜLEYMANİYE CAMİİ'NDE ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

SÜLEYMANİYE CAMİİ'NDE ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

SÜLEYMANİYE CAMİİ'NDE ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

SÜLEYMANİYE CAMİİ'NDE ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Süleymaniye Camii, Mimar Sinan, Fatih, Güncel, Haberler

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