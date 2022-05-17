Suğla Gölü yağmur ve kar sularıyla yeniden canlandı - Haberler

KONYA (AA) - Konya'da, küresel iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle onlarca metre çekilen Suğla Gölü'ndeki su miktarı, kış aylarında etkili kar ve yağmurlarla arttı.

Konya Ovası'nın en önemli su kaynaklarından Suğla Gölü'nde, kasım ayında kıyıdan 100 metreye kadar çekilmelerin olduğu görüldü.

Ancak kışın yağışların beklenilenin üzerinde gerçekleşmesi, Konya Kapalı Havzası için hayati önem taşıyan, balıkçıların geçim kapısı, tarımsal sulama ve içme suyu kaynağı olan Suğla Gölü'ne can suyu oldu.

Suğla Gölü'nde, daha önce yaşanan onlarca metrelik çekilme kapanırken, su seviyesi iskelelerin üzerine kadar yükseldi.

Çoraklaşıp çatlayan tabanında insanların gezebildiği gölün su miktarında altı aylık sürede yaşanan değişim, AA ekibi tarafından dronla görüntülendi.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, AA muhabirine, geçtiğimiz yıl son 20 yılın en az yağışlı dönemini yaşadıklarını söyledi.

Bu yılki kış yağışlarının ise ümit verici olduğunu belirten Arık, bölgesel ortalamalara göre kar yüksekliğinin 1 metrenin üzerinde ölçüldüğünü dile getirdi.

"Mevcut suyumuzu çok özenli kullanmalıyız"

Yağışların yüzey sularını önemli ölçüde desteklediğini kaydeden Arık, "Küresel iklim değişikliğinin yüzyılın sonuna doğru ciddi buzul erimelerine, aşırı kuraklıklara veya aşırı yağışlara neden olabileceği düşünülüyor. Nitekim geçen yılki aşırı kuraklık küresel iklim değişikliğinin net bir tezahürüydü. Bu seneki yağışlarla yüzey sularımızdaki seviyelerin yükselmesi sevindirici. Havzanın önemli bir akarsuyu olmadığı için en önemli kaynaklarımız yüzeyde biriktirdiğimiz sular. O yüzden mevcut suyumuzu çok özenli kullanmamız gerek." diye konuştu.

Arık, birçok gölün 6 metreden fazla yükselmesine rağmen, en büyük tehdidin kuraklığın yanı sıra bilinçsiz su tüketimi olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Hepimize önemli görevler düşüyor. Özellikle tarımsal sulamada olabildiğince dikkatli olunmalı. Bitkinin ihtiyacı kadar su verilmeli. Yağışlarla gelen bu zenginliğin özenle korunması gerekiyor. Yer altı sularında da bir miktar yükselme var. Bunlar ümit verici ancak sorunu tamamen çözmüyor. Yer altındaki 50 metrelik çekilme, 50 yıllık süreçte gerçekleşti. Ancak 50 yıllık yağışlı periyottan sonra kendine gelebilir. Onun için tarımda tasarruflu sulama sistemlerine, çok su tüketen bitkilerden az su tüketen bitkilere geçmemiz gerekiyor."

"Bu yıl gölün durumu çok iyi. Böyle gitmesini ümit ediyoruz"

Yeterli derinliğini kaybeden göle kış döneminde açılamayan balıkçılar da av yasağının sona ermesini sabırsızlıkla bekliyor.

Seydişehir ilçesindeki Suğla Gölü'nde 18 yıldır balıkçılıkla geçimini sağlayan İsmail Kaya, gölün yeniden dolmasıyla büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl büyük tedirginlik yaşadıklarını anımsatan Kaya, şunları kaydetti:

"Bu yıl gölün durumu çok iyi. Böyle gitmesini ümit ediyoruz. Kuraklık yine gelirse, insanlar da bilinçsiz kullanılırsa yine kötü olur. Sonbaharda 200-300 metreye kadar çekilen yerlerini görmüştük. Ortada küçük bir çanak haline gelmişti. Yağışlar sayesinde bu yıl çok güzel. İnşallah böyle gider."