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Sudan ordusu, Batı Kurdufan'da FH-95 tipi İHA düşürdüğünü açıkladı

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Sudan ordusu, Batı Kurdufan'daki El-Huvay kentinin kuzeybatısında sabah saatlerinde bir düşman İHA'sını düşürdüğünü açıkladı. Düşürülen İHA'nın FH-95 tipi olduğu belirtilirken, Nisan 2023'ten bu yana süren ordu-HDK savaşı ülkede büyük insani krize yol açtı.

Sudan ordusu, Batı Kurdufan eyaletinde bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin, sabah saatlerinde Batı Kurdufan'daki El-Huvay kentinin kuzeybatısında "düşman İHA'sını" düşürdüğü belirtildi.

Düşürülen İHA'nın "FH-95" tipi olduğu aktarıldı.

Sudan ordusu, son bir ay içinde Kuzey Kurdufan'da aynı tipte 5 İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Çin yapımı "FH-95" tipi İHA, keşif, gözetleme ve elektronik harp görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanırken, 12 saatten fazla havada kalabiliyor.

Sudan makamları, Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK), sivil tesislere yönelik İHA saldırıları düzenlemekle suçluyor. HDK ise söz konusu suçlamalara ilişkin açıklama yapmıyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden savaş, ülkede büyük bir insani krize yol açtı.

Kaynak: AA
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