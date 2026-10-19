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Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde HDK'nin kampa saldırısında 11 kişi öldü

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Sudan'ın Batı Darfur eyaletinde yerinden edilenlerin kaldığı kampa HDK saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Hamdeen, ilk belirlemelere göre ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Sudan'ın Batı Darfur eyaletinde yerinden edilenlerin kaldığı bir kampa Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) düzenlediği saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Darfur Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakanı Babiker Hamdeen, Sudan'ın resmi haber ajansı SUNA'ya yaptığı açıklamada, saldırının Batı Darfur eyaletine bağlı Sirba bölgesinin Hacer Sanakit mevkisindeki kampta düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını bildiren Hamdeen, ilk belirlemelere göre bu kişilerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu aktardı.

Saldırıyı uluslararası insancıl hukukun ağır bir ihlali olarak nitelendiren Hamdeen, HDK'yi Darfur genelinde sivilleri hedef almakla suçladı.

Kampta bulunan kişilerin, geçen yıl Sudan-Çad sınırına yakın köylerden kaçtığını belirten Hamdeen, bu kişilerin HDK mensuplarının evlerini yakması ve eşyalarını yağmalaması sonucu yerlerinden edildiğini söyledi.

Uluslararası toplumun sivillere yönelik saldırılar karşısında harekete geçmemesinin yeni ihlalleri teşvik edebileceği uyarısında bulunan Hamdeen, sorumluların hesap vermekten kurtulabileceğini kaydetti.

HDK'den suçlamalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 18 eyaletten 5'inin yer aldığı Darfur bölgesinin büyük bölümü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolünde bulunurken, Kuzey ve Batı Darfur'un bazı kesimlerinde Sudan ordusunun varlığı sürüyor.

Başkent Hartum dahil diğer 13 eyaletin büyük bölümünde ise Sudan ordusu kontrolü elinde bulunduruyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında, güçlerin tek çatı altında birleştirilmesine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle Nisan 2023'te başlayan çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA
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