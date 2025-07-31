Suç Örgütü Soruşturmasında 1 kişi Gözaltında

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Çiğdem Yankılıç Kangal, "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklamak" suçundan gözaltına alındı.

Kangal'ın, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın eşinin kardeşi olduğu öğrenildi.

Kangal'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, soruşturmada, Akpolat'ın suçtan elde ettiği haksız kazancı eşinin aile bireyleri üzerinden akladığı ve bu kapsamda eşinin kız kardeşi Kangal'ın farklı tarihlerde çok defa döviz bozdurma işlemi yaptırıp banka hesaplarına havale ettirdikten sonra taşınmaz satın aldırdığı belirlendi.

Bu arada, soruşturma dosyasına giren görüntülerde, Kangal'ın içinde döviz bulunan sırt çantasıyla döviz bürosunda bozdurma işlemi yaptığı görülüyor.