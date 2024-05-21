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SUBÜ Gazetecilik ve Habercilik öğrencileri TRT'yi gezdi

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu (MYO) Gazetecilik ve Habercilik bölümü öğrencileri, TRT'yi gezdi. Öğrencilere TRT'deki kariyer imkanları ve 'Geleceğin İletişimcileri Yarışması' hakkında bilgi verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu (MYO) Gazetecilik ve Habercilik bölümü öğrencileri, TRT'yi gezdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TRT Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığının hazırladığı program kapsamında teknik gezi yapan öğrencilere, TRT'deki kariyer imkanları ve "Geleceğin İletişimcileri Yarışması" hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazetecilik ve Habercilik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Zülfikar Özçelik, eğitim faaliyetlerini sektörün uygulama alanlarına taşıyan bir üniversite olduklarını belirterek, "Öğrencilerimizi yayıncılığın okulu olarak nitelendirilen TRT ile buluşturduk. TRT, insanı merkeze alan ve yayıncılık ilkelerine uygun içerikleriyle genç iletişimcilere örnek oluyor." ifadelerini kullandı.

TRT'nin gençlere ve üniversite öğrencilerine değer verdiğini aktaran Özçelik, "Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığı çok iyi bir gezi organize etti. Kendimizi üniversitemizdeki gibi rahat ve önemli hissettik. Her bir aşama iyi planlanmış. Bizleri güler yüzlü ve ilgili personel gezdirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Gezide bölüm akademisyenleri, öğretim görevlileri Nalan Üstüntaş ve Celal Alpdoğan da yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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