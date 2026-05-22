Cruise turistlerinin yeni rotası Stratonikeia oldu

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde bulunan ve 'Gladyatörler Kenti' olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ne ilgi her geçen gün artarken, Bodrum ile Marmaris limanlarına gelen cruise gemilerindeki turistler için düzenli turlar başlatıldı. Antik kentte ziyaretçilere, arkeologlar eşliğinde detaylı bilgilendirme yapıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük mermer kentlerinden biri olarak gösterilen Stratonikeia Antik Kenti, son dönemde yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Özellikle Bodrum ve Marmaris'e yanaşan cruise gemileriyle bölgeye gelen turistler için organize edilen günlük turlar kapsamında ziyaretçiler antik kenti gezme fırsatı buldu. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezilerde turistlere Stratonikeia'nın tarihi, antik dönem yapıları, kent yaşamı ve yürütülen kazı-restorasyon çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verildi. Antik tiyatro, gymnasium, Roma hamamı, sütunlu caddeler ve tarihi Osmanlı dönemi yapıları ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği alanlar arasında yer aldı.

Yabancı turistlerin antik kente büyük hayranlık duyduğu gözlemlenirken, ziyaretçiler tarihi dokunun korunmuş olmasını ve bölgedeki kültürel miras çalışmalarını takdir ettiklerini ifade etti. Tur programlarına katılan turistler bol bol fotoğraf çekerek tarihi atmosferi yakından deneyimledi.

