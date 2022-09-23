STRACHOCINA - Polonya - Slovakya gaz enterkonnektörü Güncel Haberler Polonya ve Slovakya arasında Strachocina'da yeni tamamlanan Polonya - Slovakya gaz enterkonnektörü Ağustos ayının sonunda açıldı. Polonya ve Slovakya arasında Strachocina'da yeni tamamlanan Polonya - Slovakya gaz enterkonnektörü Ağustos ayının sonunda açıldı. Polonya'nın Slovakya sınırı yakınında bulunan Strachocina şehrinde iki ülke arasında hizmet verecek doğal gaz boru hattı, Polonya topraklarında 61 kilometre, Slovakya topraklarında ise 106 kilometre uzunluğunda inşa edildi. Doğalgaz aktarım tesisi, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle enerji ihtiyacını karşılamada sıkıntı yaşayan Polonya için önem taşıyor. Kurulan hat sayesinde Slovakya'ya yılda 4.7, Polonya'ya ise 5.7 milyar metreküp gaz akışı sağlanacak. Güncel Kaynak: AA / Artur Widak Togo Cumhuriyeti Slovakya Polonya Güncel Haberler

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