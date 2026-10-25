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Sri Lanka ordusu vahşi fillerin korunması için özel harekat merkezi kuracak

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Sri Lanka'da Dhammika Patabendi başkanlığındaki toplantıda, yasa dışı faaliyet tehdidi altındaki vahşi filler için ordu karargahında özel harekat merkezi kurulması kararlaştırıldı. Yüksek riskli bölgelerdeki uzun dişli fillere özel güvenlik düzenlemeleri kısa sürede uygulanacak.

Sri Lanka'nın, vahşi fillerin korunması için askeri birlikler görevlendireceği bildirildi.

Başkent Colombo merkezli Newswire internet sitesinin haberine göre, Sri Lanka Çevre Bakanı Dhammika Patabendi'nin başkanlığında yapılan toplantıda vahşi fillere ilişkin karar alındı.

Toplantıda, Sri Lanka ordusunun, yasa dışı faaliyet tehdidiyle karşı karşıya kalan fillerin korunması için ordu karargahında bir özel harekat merkezi kurulmasına karar verildi.

Ayrıca yüksek riskli bölgelerde tespit edilen uzun dişli filler için özel güvenlik düzenlemeleri yapılması konusunda mutabık kalınan toplantıda, en kısa sürede faaliyete geçilmesi kararlaştırıldı.

Sri Lanka yasalarına göre, vahşi filleri yakalamak, öldürmek veya onlara zarar vermek ciddi suç teşkil ediyor.

Kaynak: AA
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