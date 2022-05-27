Sri Lanka, ekonomik krize karşı destekleri için Hindistan ve Japonya'ya teşekkür etti - Haberler

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Quad ittifakı üyelerine Sri Lanka'ya yardım konsorsiyumu oluşturulması teklifinde bulunan Hindistan ve Japonya'ya teşekkür etti.

Wickremesinghe, Twitter'dan ülkesinin ekonomik krizle mücadelesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Yaptığı bir dizi paylaşımda Wickremesinghe, Quad ittifakı üyelerine Sri Lanka'ya yardım konsorsiyumu oluşturulması teklifinde bulunan Hindistan ve Japonya'ya teşekkür ettiğini belirterek "Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman ile görüştüm. Bu zor dönemimizde desteklerinden ötürü minnettarlığımızı ilettim. İkili ilişkilerin daha da geliştirilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Wickremesinghe, tarım sektörünün temsilcileriyle görüştüğüne değinerek gıda kıtlığı ve 600 milyon dolarlık gübre teminiyle tarımsal ekipmanların temini ve dağıtımına ilişkin sorunları gidermek için açıklanması planlanan "Temel Tarımsal Malzemeler Yasası'nı" ele aldıklarını kaydetti.

Ticaret odası üyeleriyle de yeni bütçe ve ekonomi planlarını değerlendirdiklerini ifade eden Wickremesinghe, bankacılık sektörü temsilcileriyle de artan faiz oranları ve küresel gıda fiyat artışlarının muhtemel tehlikelerini görüştüklerini aktardı.

Wickremesinghe, paylaşımlarında doğru adımların atılması durumunda olumsuz etkinin azaltılabileceğini belirterek şunları kaydetti:

"IMF ekibi ile sanal bağlantı kurdum. Karşılaştığımız sorunlara somut çözümler bulma konusunda çok önemli bir adım olduğu için görüşmeleri hızlandırmak ve düzenlemeyi haziran ortasına kadar tamamlamak istiyoruz."

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs'ta istifa etmiş, bu nedenle kabine feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 12 Mayıs'ta daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protesto gösterileri sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan gösterilerde, aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ile artan gıda ve ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.