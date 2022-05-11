Sri Lanka'da Çatışmalar Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi - Haberler

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Sri Lanka'da Çatışmalar Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Xinhua - Güncel
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Sri Lanka'da Çatışmalar Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

KOLOMBO, 11 Mayıs (Xinhua) - Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'daki çatışmalar sırasında bir aracın tahrip olduğu olay yerini temizleyen işçiler, 10 Mayıs 2022.

KOLOMBO, 11 Mayıs (Xinhua) - Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'daki çatışmalar sırasında bir aracın tahrip olduğu olay yerini temizleyen işçiler, 10 Mayıs 2022. Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, şiddetli protestoların patlak vermesi nedeniyle Pazartesi günü görevinden istifa etti ve Çarşamba gününe kadar ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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