Spotify, yapay zeka içerikleriyle gerçek kişileri ayırt etmek için "onay işareti"ni kullanıma sunacak

Dijital müzik platformu Spotify, kullanıcıların platformdaki içeriklerin yapay zeka ürünü olup olmadığını ve sanatçıların gerçek kişiler olduğunu ayırt edebilmesi amacıyla "onay işareti" uygulamasını devreye alıyor.

Dijital müzik platformu Spotify, kullanıcıların platformdaki içeriklerin yapay zeka ürünü olup olmadığını ve sanatçıların gerçek kişiler olduğunu ayırt edebilmesi amacıyla "onay işareti" uygulamasını devreye alıyor.

BBC'nin haberine göre, Spotify, kullanıcıların platformdaki sanatçıların yapay zeka ürünü mü yoksa gerçek kişiler mi olduğunu ayırt edebilmesi için "doğrulanmış" simgesi oluşturuyor.

Spotify'ın, sanatçıların "özgünlüğünü kanıtlayan belirli standartları" karşılaması halinde, isimlerinin yanında "Spotify tarafından doğrulanmıştır" ibaresi ile "yeşil onay işareti"nin yer alacağını açıkladığı aktarıldı.

Bu standartlara sanatçıların profiline bağlantılı sosyal medya hesaplarının bulunması, dinleyici etkileşimlerinin tutarlılığı, ürün satışları ya da konser tarihlerinin de dahil olabileceğini belirten Spotify, dinleyicilerin aktif olarak aradığı sanatçıların "yüzde 99'undan fazlasının" doğrulanacağını ve bunun "yüz binlerce sanatçıyı" kapsadığını belirtti.

Bu standartlara, sanatçı profiline bağlı sosyal medya hesaplarının bulunması, dinleyici etkileşimlerinin tutarlılığı ile ürün satışları ve konser tarihlerinin de dahil olabileceği aktarılan haberde, dinleyicilerin aktif olarak aradığı sanatçıların "yüzde 99'undan fazlasının" doğrulanacağını ve bunun "yüz binlerce sanatçıyı" kapsadığı kaydedildi.

Haberde, Spotify'ın bu süreçte "müzik kültürüne ve tarihine önemli katkılar sağlayan" içeriklere öncelik vereceği, doğrulama sisteminin ise gelecek haftalarda devreye alınacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
