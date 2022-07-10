Soylu: "Daha büyük sınavları eğer bize hazırlıyorlarsa birileri onlara da hazırız" - Haberler

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Soylu: "Daha büyük sınavları eğer bize hazırlıyorlarsa birileri onlara da hazırız"

AA - Arif Murat Kayacan - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da PEKOM Merter Polis Evinde göçmenlerle bayramlaşma töreninde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da PEKOM Merter Polis Evinde göçmenlerle bayramlaşma töreninde konuştu. (4)

AA / Arif Murat Kayacan - Güncel

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