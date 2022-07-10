Soylu: "Daha büyük sınavları eğer bize hazırlıyorlarsa birileri onlara da hazırız" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da PEKOM Merter Polis Evinde göçmenlerle bayramlaşma töreninde konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da PEKOM Merter Polis Evinde göçmenlerle bayramlaşma töreninde konuştu. (4) AA / Arif Murat Kayacan - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Soylu: 'Daha büyük sınavları eğer bize hazırlıyorlarsa birileri onlara da hazırız' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.