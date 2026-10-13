Haberler

Soykırımı inkar eden Ron Dermer, 74 binden fazla Filistinlinin ölümünü yok saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ron Dermer, Gazze'de nüfusun 3 yıl öncesine göre arttığını iddia ederek 74 binden fazla Filistinlinin ölümünü yok saydı ve soykırımı inkar etti. DSÖ, 18 bin 500 hastanın acil tahliyeye ihtiyacı olduğunu, BM ise 600 tırlık yardımın engellendiğini belirtiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın kurmayı eski İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, on binlerce Filistinli sivilin şiddetli saldırılarda yaşamını yitirdiği Gazze Şeridi'nde nüfusun 3 yıl öncesine göre arttığını iddia ederek soykırım yaptıkları gerçeğini inkar etti.

Dermer, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı videoda, 74 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesini görmezden gelerek İsrail ordusunun Gazze'de yaptıklarının "soykırım" olmadığını savundu.

Gazze'deki soykırımı inkar eden Dermer, "Bugün hayatta olan Gazzelilerin sayısı 7 Ekim'dekinden daha fazla. Ne soykırım ama." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu İstihbarat Dairesi'nde (AMAN) görevli askerlerin itiraflarının aksine Filistinlilere tahliye uyarılarında bulunulduğunu da ileri süren Dermer, saldırılar sonucu Gazze'de sivil altyapının yüzde 90'ınında ağır yıkıma yol açmalarını da görmezden geldi.

Dermer, konuşmasında Gazze'ye 2 milyon ton gıda soktuklarını, 30 binden fazla Filistinlinin yurt dışında tıbbi tedavi görmesini sağladıklarını savundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Gazze'de 4 bini çocuk 18 bin 500 hastanın acil tıbbi tahliyeye ihtiyacı olduğunu ve binden fazlasının ise tahliye beklerken hayatını kaybettiğini aktarıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşları ise Dermer'in iddialarının aksine İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında belirlenen günlük 600 tır insani yardım malzemesinin bölgeye girişine izin vermediğini vurguluyor.

İsrail, ateşkes anlaşması kapsamında belirlenen günlük 600 tır insani yardımın Gazze'ye girişi konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi açıkça reddediyor. BM verileri ise söz konusu tır sayısının üçte birinden daha azının Gazze'ye giriş yapabildiğini ortaya koyuyor.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes yürürlüğe girmiş olmasına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı ve soykırıma dönüşen saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı.

İsrail saldırıları Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ında ağır yıkıma yol açtı.

Kaynak: AA
Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da

Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SpaceX'in canlı yayınında gizemli cisim: Önce kameraya takıldı, sonra kayboldu

SpaceX'in canlı yayınında gizemli cisim: Önce takıldı, sonra kayboldu
İBB’deki vurgun ve baskı çarkını mahkemede tek tek anlattı: Bunun adı ticaret değil, haraçtır

İBB’deki vurgun ve baskı çarkını mahkemede tek tek anlattı
Pelin Karahan boşanma kararını anlattı: Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Ayrılığın nedenini anlattı
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı

Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan destek aldı
Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir

Böylesi görülmedi! Dev market zincirleri bir gecede felç oldu
Trump: Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış

Trump'tan Husilere yeni bir mesaj var

Seda Sayan'dan kadınlara hayat tavsiyesi: Kendi paranızı kazanın

Seda Sayan'dan kadınlara hayat dersi: Bunu sakın yapmayın!