Soykırımı inkar eden Ron Dermer, 74 binden fazla Filistinlinin ölümünü yok saydı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın kurmayı eski İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, on binlerce Filistinli sivilin şiddetli saldırılarda yaşamını yitirdiği Gazze Şeridi'nde nüfusun 3 yıl öncesine göre arttığını iddia ederek soykırım yaptıkları gerçeğini inkar etti.

Dermer, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı videoda, 74 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesini görmezden gelerek İsrail ordusunun Gazze'de yaptıklarının "soykırım" olmadığını savundu.

Gazze'deki soykırımı inkar eden Dermer, "Bugün hayatta olan Gazzelilerin sayısı 7 Ekim'dekinden daha fazla. Ne soykırım ama." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu İstihbarat Dairesi'nde (AMAN) görevli askerlerin itiraflarının aksine Filistinlilere tahliye uyarılarında bulunulduğunu da ileri süren Dermer, saldırılar sonucu Gazze'de sivil altyapının yüzde 90'ınında ağır yıkıma yol açmalarını da görmezden geldi.

Dermer, konuşmasında Gazze'ye 2 milyon ton gıda soktuklarını, 30 binden fazla Filistinlinin yurt dışında tıbbi tedavi görmesini sağladıklarını savundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Gazze'de 4 bini çocuk 18 bin 500 hastanın acil tıbbi tahliyeye ihtiyacı olduğunu ve binden fazlasının ise tahliye beklerken hayatını kaybettiğini aktarıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşları ise Dermer'in iddialarının aksine İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında belirlenen günlük 600 tır insani yardım malzemesinin bölgeye girişine izin vermediğini vurguluyor.

İsrail, ateşkes anlaşması kapsamında belirlenen günlük 600 tır insani yardımın Gazze'ye girişi konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi açıkça reddediyor. BM verileri ise söz konusu tır sayısının üçte birinden daha azının Gazze'ye giriş yapabildiğini ortaya koyuyor.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes yürürlüğe girmiş olmasına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı ve soykırıma dönüşen saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı.

İsrail saldırıları Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ında ağır yıkıma yol açtı.

Kaynak: AA