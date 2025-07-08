Sosyal medya fenomeni "Basel"e, "Cumhurbaşkanına hakaret" ten gözaltı

Sosyal medya fenomeni 'Basel'e, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ten gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Basel" rumuzlu sosyal medya fenomeni Bekir Aslan, bir paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyada "Basel" rumuzunu kullanan Bekir Aslan hakkında bir paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

EVİNİN ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Aslan, Başsavcılığın talimatı üzerine emniyet ekiplerince Kadıköy'deki evinin önünde gözaltına alındı.

5 SUÇTAN KAYDI VAR

Yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilen Aslan'ın, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Cumhurbaşkanına hakaret", "nefret ve ayrımcılık" ile "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından arşiv kaydı bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray'a giderse çıldırırım

Dünyaca ünlü yıldızdan olay sözler: Galatasaray'a giderse çıldırırım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nigel Hayes Davis Fenerbahçe'ye Atatürk'ün sözleriyle veda etti

Fenerbahçe'ye Atatürk'ün sözleriyle veda etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.