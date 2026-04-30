Sorgun'da Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan genel kurulu yapıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2026 yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Sorgun Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, Köylere Hizmet Götürme Birliği çalışmalarının vatandaşların yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını ifade ederek, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun önemine değindi.

Genel kurulda, gündem maddeleri birlik meclisinin onayına sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

Yapılan oylamada, İl Genel Meclisi üyeleri İbrahim Dıvrak ve Mustafa Katrancı, Gökiniş Köyü Muhtarı İsmail Şahan ile Temrezli Köyü Muhtarı Mustafa Özbek birlik üyeliklerine seçildi.

Kaymakam Canpolat, yeni üyeleri tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.