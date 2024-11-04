Sonsuzluğun Tedirginliği Tiyatro Oyunu Serdivan'da Sahnelendi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde "Sonsuzluğun Tedirginliği" tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Burak Tutar'ın kaleme alıp yönettiği oyun, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Serdivan Kültür ve Kongre Merkezi'nde ücretsiz sahnelendi.

"Her Son Bir Başlangıçtır" sloganıyla gerçekleştirilen felsefi oyun, yaşamın olağan akışına ve sonsuzluk kavramına dair alternatif bakış açıları sunarak sanatseverlere farklı deneyim yaşattı.

Tiyatroseverler, oyun sayesinde insan hayatında sonların yeni başlangıçlara vesile oluşu, yaşam, ölüm ve sonsuzluk gibi önemli kavramlar üzerine dair düşünme fırsatı buldu.

Oyun, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.