Son dakika... Savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askeri için cenaze töreni düzenlendi
AA - Omar Marques - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya'nın saldırılarında yaşamını yitiren Ukraynalı asker Igor Malets'in cenazesi, Lviv'de toprağa verildi.
Rusya'nın saldırılarında yaşamını yitiren Ukraynalı asker Igor Malets'in cenazesi, Lviv'de toprağa verildi. Saints Peter and Paul Garrison Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan hayatını kaybeden askerin yakınları, duygusal anlar yaşadı. Igor Malets'in cenazesi, kilisedeki törenin ardından defnedildi.
AA / Omar Marques - Güncel