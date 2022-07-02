Son dakika... Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da halk yardımlarla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor Gelen son dakika haberlerine göre Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda bulunan Donbas kentinde halk, insani yardım merkezinde dağıtılan yardımlar için sırada bekledi. Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda bulunan Donbas kentinde halk, insani yardım merkezinde dağıtılan yardımlar için sırada bekledi. Kentteki çatışmalarda bazı yollar ve birçok yerleşim birimi zarar gördü. AA / Narciso Contreras - Güncel Donetsk Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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