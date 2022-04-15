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Son dakika! Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Son dakika! Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

İlçenin İnkur Mahallesi Kastamat mevkisinde Enver Çavuşoğlu (67) yönetiminde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Bir süre sürüklendikten sonra ters dönen araçta bulunan Havva Çavuşoğlu (61) yaralandı.

Çavuşoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Tarım, İnkur, Ünye, Ordu, Güncel, Haberler

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