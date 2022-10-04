Son Dakika | Konya'da duvarını deldiği kuyumcu dükkanını soymaya çalışan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Konya'da kuyumcu dükkanını soymak isterken devriye atan polis ekiplerini görünce kaçan şüpheli tutuklandı. Konya'da kuyumcu dükkanını soymak isterken devriye atan polis ekiplerini görünce kaçan şüpheli tutuklandı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, iki gün önce kuyumcu M.Ö.Ç'nin iş yerinin duvarının delinerek hırsızlık yapılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada, Selçuklu Mahallesi Uzun Çarşı Sokak'taki iş yeri ile çevresindeki güvenlik kameralarından, bir şüphelinin kuyumcu dükkanının bitişiğindeki dönerci dükkanının camını kırıp içeriye girerek duvarı delmeye çalıştığını tespit etti. Kimliği belirlenen Resul G'yi (20) adresinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan zanlının, kuyumcu dükkanını soymak için sokakta dolaştığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Savaş Güler Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler Son Dakika

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