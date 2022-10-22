Son Dakika | İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede vefat etti Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldırım, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaynak: AA / Güncel Celal Yıldırım İYİ Parti Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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