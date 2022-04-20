Son Dakika | Irak'ta Fırat Nehri'nin geleneksel ahşap kayıkları zamana direniyor

Irak'ın Necef kentinde ciddi el emeği gerektiren geleneksel ahşap kayık yapımı zor şartlara rağmen uzun yıllardır devam ediyor.

Fırat Nehri'nin aktığı Necef kentinde ahşaptan kayık üretimi günler sürüyor. Bölge halkının, atalarından devraldığı bu eskimeyen meslek yaklaşık 100 yıldır zamana meydan okuyor.

Necef'te Kufe merkezli ahşap kayıklara Fırat Nehri'nin geçtiği civar kentlerden de talep söz konusu.

Yerel ağızda "kilfat" ve "gıtın" gibi isimlerin verildiği bu kayıklar, Meysan ve Zikar ile Basra'daki bataklıklarda günlük yaşamda da kullanılıyor.

Yurt dışından getirilen ahşaplarla yapılan kayıklar, kullanım amaçlarına göre farklı boylarda üretiliyor.

Söz konusu kayıklar balık avının yanı sıra bataklıklarda yaşayan halkın şehir merkezine gidip gelmesinde de sık sık kullanılıyor.

"Kufe'de elektrikler yokken ahşap kayıklar yapılıyordu"

AA muhabirine konuşan Necefli ahşap kayık ustası Seyyid Nime Fahham, "1950'li yıllardan beri, Kufe'de elektrikler yokken ahşap kayıklar yapılıyordu. Dedem ve babamlar döneminde ahşaplar elle kesilirdi. Bir nevi tarihi bir meslek bu." dedi.

Kut, Nasiriye ve Ramadi gibi bölgelerden kayık satın alanlar olduğuna dikkati çeken Fahham, kullanım şekline göre kayıkların yapımının birkaç gün ile 10 gün arasında tamamlandığını aktardı.

60'lı yaşlardaki Iraklı kayık ustası, dedesinden devraldığı mesleğini oğullarıyla sürdürdüğünü kaydetti.