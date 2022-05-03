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Son dakika... İki bina arasında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı

AA - Erol Yıldız - Güncel
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Son dakika... İki bina arasında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı

Gelen son dakika haberine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki bina arasında mahsur kalan 3 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki bina arasında mahsur kalan 3 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İsmet Paşa Mahallesi Ulu Cami Sokak'ta bulunan iki katlı bir bina ile yan tarafındaki bina arasından kedi sesi geldiğini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne yönlendirilen bir ihbar üzerine ekipler, belirtilen adrese gitti.

Kedi yavrularının sesini takip eden görevliler, iki bina arasında mahsur kalan 3 yavruyu tespit etti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yavrular mahsur kaldıkları yerden çıkarılarak serbest bırakıldı.

Annelerinin de kurtarılmalarının ardından yavrularının yanlarına geldiği görüldü.

AA / Erol Yıldız - Güncel

İtfaiye, Tokat, Cami, kedi, Güncel, Haberler

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