Son dakika haberleri | Uyuyan babasını baltayla öldürdü

LADİK, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'un Ladik ilçesinde, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Zehra Başaran (46), babası Hidayet Başaran'ı (66) uykusundayken baltayla öldürdü.

Olay, dün gece Ladik'e bağlı Akyar Mahallesi'nde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Zehra Başaran, uyuyan babası Hidayet Başaran'ın başına baltayla vurdu. Başaran, evdekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başaran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zehra Başaran ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Başaran, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.