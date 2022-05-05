Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da sağanak sonrası oluşan hortum kamerada

SİVEREK, ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sağanak sonrası oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Siverek'te öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası kırsalda hortum oluştu. Hortum, görenleri tedirgin etti. Hortum, bölgede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.