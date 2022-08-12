Haber : Son dakika haberleri! Patlamada sahibinin öldüğü fabrikanın üretim müdürü de kurtarılamadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Patlamada sahibinin öldüğü fabrikanın üretim müdürü de kurtarılamadı

 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Patlamada sahibinin öldüğü fabrikanın üretim müdürü de kurtarılamadı

Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan, fabrika sahibi Ömer Asım Eralp'ten (76) sonra üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet (42) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan, fabrika sahibi Ömer Asım Eralp'ten (76) sonra üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet (42) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde matbaa mürekkepleri üretimi yapılan fabrikada, 1 Ağustos'ta patlama meydana geldi. Ürün testi sırasındaki patlamada fabrika sahibi Ömer Asım Eralp, üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet ile operatör Veli Gümüş (47) yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan fabrika sahibi Ömer Asım Eralp, 1 gün sonra hayatını kaybetti. Sağlık durumu ağır olan üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet de İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Emanet de gece doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Patlamada yaralanan Veli Gümüş'ün ise aynı hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Ömer Asım Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title