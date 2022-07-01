Son dakika haberleri! Ordu'da tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika haberler... Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Eskiçokdeğirmen Mahallesi Kıran Sokak'ta Ahmet Boşnak (57) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı devrildi. Yaralanan sürücü ve eşi Emine Boşnak (56), sağlık ekiplerince Kumru Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emine Boşnak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AA / Eyüp Elevli - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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