Son dakika haberleri | Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri | Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Son dakika haberler: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

 - Güncelleme:

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapacağı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda E.A. ve A.B. gözaltına alındı.

Zanlıların üzerinde, iş yerinde ve araçlarında yapılan aramada 140 uyuşturucu hap, 24,46 gram metamfetamin, 43 gram sentetik kannabinoid, 1 ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 760 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. tutuklanırken, A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Narkotik Malatya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title